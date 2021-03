Jn 8, 21-30 - Catherine Ploquin

« Toi qui es-tu ? » Incompréhension, refus de l’identité de Jésus

Et pourtant … « Je n’ai pas cessé de vous le dire » leur dit-il.

Mais, ils sont incapables de l’entendre.

Nous pouvons mesurer la distance entre Jésus et ses interlocuteurs « Vous êtes d’en bas, moi je suis d’en haut ».



Et moi ? Comment je me situe ? Qu’est-ce que j’entends de ce que me dit Jésus ? Qu’est ce que je comprends de sa venue, de sa mort sur la croix, de sa Résurrection ?



Jésus nous éclaire : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi Je SUIS »

Pas d’autre signe que la Croix pour vraiment reconnaître en Jésus le fils de Dieu.

C’est en regardant le serpent de bronze que les juifs mordus par le serpent dans le désert conservaient la vie.

C’est en regardant Jésus sur la croix que nous pourrons le reconnaître vraiment, peut-être comprendre un peu mieux le « Je SUIS ».

C’est là qu’il manifeste pleinement sa condition de Fils, son unité avec le Père, et qu’il révèle, par son sacrifice même, l’amour dont le Père aime le monde.



Jésus, que pendant ce temps qui nous mène à Pâques, nous prenions le temps de te regarder sur le chemin qui te mène à la passion, de te regarder sur la croix.

Fais-toi connaître à nous. Révèle-nous le Père.

Toi qui es tourné tout entier vers le Père, non centré sur toi mais sur Lui, toi qui reçois tout de Lui, aide-nous à entrer peu à peu dans cette même attitude.



Et peut-être comme toi Jésus, nous pourrons dire « Dieu est avec moi. Il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. »