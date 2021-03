Jn 8, 31-42 - Catherine Ploquin

La liberté, une aspiration humaine majeure. Et pourtant … Combien de fois, je peux expérimenter que je ne suis pas libre. Notre soif de liberté se heurte à de multiples contraintes extérieures : travail, famille, rythme de vie, …. En ce moment restrictions due à la crise sanitaire.

Des contraintes extérieures, oui mais aussi, et peut être plus fondamentalement, des entraves intérieures.

« Qui commet le péché est esclave du péché » nous dit Jésus.

Nous en faisons l’expérience tous les jours. Bien des choses nous étouffent, nous enchaînent.

Jalousie, mensonge, égoïsme, et bien d’autres choses encore …. habitudes, certitudes … et bien d’autres choses encore ….



Si vous demeurez fidèles à ma parole, alors, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libres

Invitation pour moi à écouter, à recevoir la Parole, à m’en imprégner, à lui faire une place, à me laisser éclairer sur ce qui m’enchaine.

Ecouter cette Parole, c’est accéder à la liberté.



Je peux peut-être prendre un temps cette semaine pour essayer, à la lumière de l’Evangile, de tout ce que Jésus nous a dit, transmis, de nommer mon péché, ce qui m’enchaîne.

C’est en faisant la vérité, en découvrant mon péché, que je peux reconnaître que j’en suis esclave.

Et que je peux demander au Seigneur de m’en libérer. Oui, c’est lui qui peut m’en libérer, qui peut faire que je sois réellement libre.



C’est bien ce que nous dit Jésus :

Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres



Seigneur, donne-moi de me laisser toucher par ta Parole.

Libère moi de ce qui m’enchaîne, donne-moi de vivre avec toi, libre, debout, dans la vérité.

Donne-moi d’être vraiment ton disciple.