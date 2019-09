Cette année le thème est : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ». Nous en parlons avec Frédérique Bolle-reddat, la Déléguée diocésaine à la solidarité et responsable pastorale des migrants.

La prochaine Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée dimanche 29 septembre 2019. Cette 105ème JMMR aura pour thème : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ».

Dans le diocèse de Belfort-Montbéliard une journée autour de l'étang des Forges est prévu. Elle débute à 10h30 avec la célébration de l'eucharistie et se poursuit avec un temps convivial et de marche autour de l'étang. Durant ce dernier temps, 4 thèmatiques vont être abordées autour du thème retenu cette année.