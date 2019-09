Dans le cadre de l’émission Radio Théo-Chrétiens en dialogue, nous avons eu la joie d’accueillir le Père Jean-Clément Jollet, recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Grégoire-de-Tours au sujet de l’année liturgique orthodoxe et plus particulièrement du 1er septembre, début de l’année liturgique et date particulièrement importante.



Alors que les chrétiens occidentaux ont opté pour le calendrier grégorien, l’année liturgique orthodoxe se déploie selon le même calendrier ou le calendrier julien suivant les églises, tous les orthodoxes se retrouvant sur le calendrier julien pour la période mobile du Carême à la Toussaint, le dimanche après la Pentecôte.



L’Eglise primitive a hérité ce calendrier des Juifs et des Romains. Le calendrier commençant alors en mars, septembre était le 7ème mois (d’où son nom). Lévitique 23 v. 24 et 25 :Parle aux enfants d’Israël, et dis :« Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez au Seigneur des sacrifices consumés par le feu. » L’Eglise primitive a intégré cette date, qui correspond aussi au début des nouvelles récoltes, pour signifier le début de la nouvelle année.



Dans cet esprit, le 1er septembre est consacré à la sauvegarde de la Création. Un office entier a été écrit pour cette occasion. Dieu est le maître du temps et des saisons. C’est un devoir pour tous les chrétiens de prendre soin de cette nature si belle qui nous a été donnée en héritage. Et c’est pour cette raison que le patriarche de Constantinople a instauré le 1er septembre « Journée pour la sauvegarde de la Création »en 1989. Les orthodoxes ont rapidement été rejoints par les autres confessions chrétiennes.



Lors de l’intermède musical, nous avons pu entendre le Psaume 103 chanté par le chœur Jean Damascène. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits !



Cette année, la Journée de la création, organisée par Chrétiens en dialogue et le CEAS, sera célébrée samedi 28 septembre de 9h30 à 16h30 à Lignières-de-Touraine avec au programme des circuits de marche, alternativement une animation en intérieur, un temps de prière œcuménique, un pique-nique partagé « zéro déchet » et pour terminer un atelier-débat sur le thème de la « réduction des déchets et changements de modes de vie » journeedelacreation37@yahoo.com.