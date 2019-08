Jubilé Cotignac 500 - Homélie de Mgr Gobilliard

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée,

il leur dit :

« Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes ;

ils le tueront

et, le troisième jour, il ressuscitera. »

Et ils furent profondément attristés.

Comme ils arrivaient à Capharnaüm,

ceux qui perçoivent la redevance des deux drachmes pour le Temple

vinrent trouver Pierre et lui dirent :

« Votre maître paye bien les deux drachmes, n’est-ce pas ? »

Il répondit :

« Oui. »

Quand Pierre entra dans la maison,

Jésus prit la parole le premier :

« Simon, quel est ton avis ?

Les rois de la terre,

de qui perçoivent-ils les taxes ou l’impôt ?

De leurs fils, ou des autres personnes ? »

Pierre lui répondit :

« Des autres. »

Et Jésus reprit :

« Donc, les fils sont libres.

Mais, pour ne pas scandaliser les gens,

va donc jusqu’à la mer,

jette l’hameçon,

et saisis le premier poisson qui mordra ;

ouvre-lui la bouche,

et tu y trouveras une pièce de quatre drachmes.

Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. »