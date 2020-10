Justice préventive

Parmi les mesures visant à éviter la récidive, l'émission aborde la rencontre victimes et auteurs d'abus et le développement du fichier judiciaire automatisé (FIJAIS)



La loi du 4 mars 2004 a mis en place un Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) extrêmement important au moment d'une embauche professionnelle (et parfois bénévole) pour un travail auprès d'enfants ou de personnes vulnérables. Ce fichier est non seulement utile mais il permet aussi de lutter contre des listings internet sauvages indiquant l'identité et l'adresse de personnes condamnées pour agressions sexuelles (cf. USA où l'absence de suivi socio-judiciaire favorise ce genre de pratiques). Un autre manière de prévenir consiste à faire se rencontrer des victimes et des coupables (évidemment non directement reliés entre eux) pour permettre à chacun grâce à des médiateurs de mieux comprendre la souffrance de l'autre. Cette émission clôt la série avec Magalie Nord Wagner de la faculté de Droit de l'université de Strasbourg que nous remercions.