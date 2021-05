L’Abbaye bénédictine de Lagrasse

La cité de Lagrasse est née de son abbaye, laquelle est située sur la rive gauche de l’Orbieu. Si la cité fut édifiée à l’époque carolingienne, elle s’est par la suite dotée de fortifications, d’une enceinte flanquée de tours et d’échauguettes et de quelques ouvrages civils, joyaux de l’architecture médiévale. L’Abbaye, haut lieu de religion consacré à la Vierge Marie, a été refondée plus récemment et connait un véritable boom des vocations. Ils étaient au départ 34 religieux; actuellement avec les nouveaux venus et les postulants, l’abbaye atteint déjà une quarantaine de religieux.