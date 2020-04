L'action des hommes

En cette période de confinement, certains sont affairés et font beaucoup de choses, d'autres sont désoeuvrés. Que dit la Bible et les saints de nos actions ?



On tente de répondre à cette question avec Laetitia Forgeot d'Arc et le P. Max de Longchamp, du centre spirituel St Jean de La Croix de Mers-sur-Indre.