L'actualité automnale du dialogue islamo-chrétien en France

Au progamme :

- Quelques réactions sur la republication des caricatures du prophète Mahomet au moment du procès des attentats terroristes de janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher

- Les actions concrètes dans le domaine de la coopération entre catholiques et musulmans

- Bilan sur la situation du dialogue Islamo-Chrétien et la place des médias