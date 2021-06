L’agresseur face aux différences constitutives du réel

"Là où la construction psychique n’a pas intégré la triple différence, on trouve nombre d’agresseurs sexuels…

Pourtant les différences constitutives du réel que sont la différence des sexes, des générations et des espèces ne vont plus de soi dans les sociétés contemporaines… L’on pense aux notions de sexe et de genre, aux adultes jouant à l’adolescent et aux enfants se maquillant et se déguisant comme s’ils étaient déjà des adultes matures et responsables, aux enfants élevés comme des enfants-roi, comme si l’on pouvait leur épargner toute frustration…

Les 17-18 juin 2021 auront lieu des journées internationales d’études (présentiel ou distanciel) sur le thème « Abus sur enfant et personne vulnérable ». L’inscription est gratuite mais requise pour tous les participants : envoyez vos nom, prénom et mail à l.cordazzo@unistra.fr. Programme et informations : http://ethique.unistra.fr/journees-internationales-detudes/"