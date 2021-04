L'agression sexuelle de type perverses 1/3

Le clivage psychique évoqué dans l’émission précédente est typique de la structuration psychique du « sujet pervers ». Et une des conséquences est l’absence de culpabilité.



La culpabilité est une notion complexe qui permet non seulement de s’amender après un acte répréhensible, mais également de ne pas s’engager dans des conduites dangereuses ou mauvaises… Or cette culpabilité est absente chez un « sujet pervers » qui transgresse donc facilement les interdits qui entravent sa propre loi du plaisir.