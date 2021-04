L'agression sexuelle de type perverses 2/3

L’absence de culpabilité a de nombreuses conséquences délétères, mortifères et, ajoutée à la manipulation, elle aboutit souvent à une surmultiplication des victimes.



Or c’est très souvent un statut d’autorité qui permet à un sujet à la structuration psychique perverse d’avoir accès à de nombreuses victimes (jusqu’à des centaines) qu’il séduit, instrumentalise et manipule. À la différence d’une structuration plutôt névrotique dont les victimes se comptent en général sur les doigts d’une ou deux mains…



Si la manipulation guette même le psychiatre ou le psychologue qui gère cela grâce à la parole partagée avec un confrère (une supervision pour les plus jeunes), elle risque toujours « d’embobiner » les non-avertis (par ex. un évêque au sujet d’un prêtre, un directeur au sujet d’un employé…)