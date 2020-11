L'alliance entre Dieu et Noé (2) - Genèse 9, 1-17

Avec Malou, Marie-Pierre, Sylvie et Jean-Luc, nous poursuivons notre avancée dans le livre de la Genèse. Nous nous trouvons juste après le célèbre épisode de l'arche de Noé, au moment où les animaux et les hommes descendent pour repeupler la Terre. Et nous allons voir la différence entre les animaux dits "purs", et les autres "impurs".