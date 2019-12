L'amitié chez Louis et Zélie 3/3

Dans la vie des parents de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, l'amitié à toute sa place. Il y eut les liens presque fraternels unissant Vital Romet à Louis et Zélie. Il y eut aussi ceux liant les époux Martin à Jacques et Léonie Tiffaine. Cependant, il faut remarquer que l'amitié fut toujours vécue plus facilement - naturellement - chez Louis que chez Zélie, sujette à de nombreuses déceptions en ce domaine.