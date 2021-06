L'amitié dans la différence

Tous les troisièmes mercredi du mois à 19h30

C'est un dialogue croisé entre Jean-Marie Baertschi et Ahmed Mostefaoui. De nombreux sujets touchant la religion, la vie en société et l'actualité y sont traités. Cette émission se veut un espace d'échange apaisé et apaisant. Elle est ouverte à tout ceux et toutes celles qui voudraient poser une question, écrire une remarque, une réflexion, une proposition de sujets, et naturellement des critiques constructives. Pour cela vous pouvez écrire à rcfislam@gmail.com