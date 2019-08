L'Apocalypse de Saint Jean illustré par la tapisserie d'Angers 5/5

Dernier épisode aujourd'hui de ce long voyage initiatique au coeur de l'Apocalypse en contemplant les célèbres Tapisseries d'Angers, chef d'oeuvre du XIVième siècle. Plus que jamais, avec Paule AMBLARD, nous découvrons que ce livre est un livre de transformation intérieur et non un récit de destruction. Paule AMBLARD est historienne de l'art chrétien et auteur aux éditions Diane DE SELLIERS de "L'Apocalypse de Saint JEAN illustré par la Tapisserie d'Angers".