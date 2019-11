On l’appelait Légion

Le récit d’aujourd’hui s’inspire de l’évangile de Marc. Jésus entraîne ses disciples dans une aventure risquée : traverser le lac de Galilée et entrer en pays étranger. Les disciples n’apprécient pas cette escapade. De plus ils y rencontrent un homme perturbé psychologiquement, un fou furieux, et s’attirent l’hostilité des gens du pays.