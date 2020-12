L’avènement de la psychiatrie dans l’histoire

Si la psychiatrie s’intéresse aujourd’hui à la compréhension et à la prévention des actes d’abus, son avènement est à la fois ancien et récent.





L’étude du comportement humain quand l’homme est en face d’une femme et inversement, intéressait déjà Hippocrate qui l’évoquait avec la théorie des humeurs. La psychiatrie s’élabore très progressivement dans le temps mais reste très organiciste au départ, s’intéressant aux atteintes cérébrales provoquant des troubles du comportement. Ce n’est qu’à la fin du 19e siècle, qu’elle se préoccupe de troubles fonctionnelles, d’authentiques plaintes psychiques, sans lésion.Elle les évoque à partir de la notion de structure (névrotique, psychotique…). Il n’en reste pas moins que Freud lui-même pensait que tôt ou tard tout comportement aurait une explication biologique… En fait, les discours évoluent constamment, on passe d’une théorie anatomique à une autre, biodynamique, et une autre encore : neurobiologique… mais sans renier pour autant la précédente… L’enjeu est la dialectisation.