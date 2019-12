L’Avent n'est-il pas l'occasion de faire place à l’autre pour construire la paix?

Une flamme fragile : Pour ce temps de l’Avent, quatre affiches ont été éditées avec des phrases qui serviront de bases de réflexion pour les quatre dimanches : « La prière est nécessaire pour que le monde devienne un lieu de paix véritable », Jean-Paul II ; « Je crois que la vérité et l’amour sans conditions auront le dernier mot », Martin Luther-King.

Ces affiches, qui serviront de décor à la crèche dans l’église, nous amèneront à nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour la paix dans le monde » précise l’abbé Roullé. Jusqu’au 8 décembre a lieu à Saint-Ortaire une neuvaine de prières en hommage à l’immaculée-Conception. Dimanche 11 décembre à l’église Saint-Germain de Flers arrivera la lumière de Bethléem. « Au départ, ce sont des scouts autrichiens qui vont en Palestine. Une délégation de Scouts de France va ensuite à Vienne pour ramener cette lumière à Paris et la diffuser dans le pays. Elle reste présente durant tout le temps de Noël et jusqu’en janvier. Il s’agit d’une flamme qui, comme la paix, est fragile.

C’est une façon d’être en communion avec les Chrétiens et le peuple de Palestine.

La paix, est comme un cadeau que l’on reçoit, et que l’on veut faire a dit l'abbé Roullé dans l'Orne



PARTICIPEZ A L'EMISSION:

Le père Etienne Michelin vous répond:

-Comment faire de ce monde un monde de paix ?

-Le problème vient-il de l'autre?

- Lors d’un conflit, suffit-il qu’une seule des deux personnes soit consciente pour que cesse le processus ?