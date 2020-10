Accueillir tout le monde ? C’est par exemple le cas de l’ecole catholique, des scouts et guides de France. Entre nécessaire souci de l’identité chrétienne et ouverture au plus grand nombre, sur quelle ligne de crête avancer ? Autant de notion que nous abordons avec notre invité le Père Emmanuel Pic Prêtre du diocèse de Dijon...

Pour nous rejoindre

-Par courriel: unpretrevousrepond@rcf.fr

-Par téléphone pendant le direct au 04-72-38-20-23