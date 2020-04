L'Eglise,don de Dieu qui contient le mystère d’amour, H.De Lubac 4/5

*« L’Église est une institution qui dure, en vertu de la force divine reçue de son Fondateur. Bien plus qu’une institution, elle est une Vie qui se communique. Sur tous les enfants de Dieu qu’elle rassemble, elle met le sceau de l’Unité ». Extrait de "Meditation sur l’Eglise"

* « Le mystère de l’Église est en résumé tout le Mystère. Il est par excellence notre propre mystère. Il nous prend tout entiers. Il nous enveloppe de toute part, puisque c’est dans son Église que Dieu nous voit et nous aime, puisque c’est en elle qu’Il nous veut et que nous Le rencontrons, en elle aussi que nous adhérons à Lui et qu’Il nous béatifie », extrait de Paradoxes et mystère de l’Eglise".