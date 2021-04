L'église et la paroisse de Chaux

Chaux est dans le Territoire de Belfort. Nous sommes au 11ème et à la fin du 12ème. Puis il y a les nouvelles paroisses créées pour lutter contre la Réforme, la guerre de 30 ans, le traité de Wesphalie, le duc de Mazarin. Et deux curés marquants aux visions diffèrentes : Pierre Jacques et Étienne Bourquenez.