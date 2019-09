L'Eglise plaide pour une économie saine mercredi 2 octobre; dimanche 6 octobre 2019

Quand le systême financier et boursier accapare les ressources et les répartit au bénéfice prioritaire des déjà pourvus,sans rien corriger des causes du désastre de 2008; quand le profit et l'argent sont considérés comme seuls critères du progrès humain.... l'Eglise apporte sa contribution pour mettre de l'humanité et des relations-responsabilités sociales là où le calcul financier parait seul valorisé. Au micro de Bernard Terranova, Jean-Marie Richard cherche à relayer ce message habité de l'espérance des chrétiens.