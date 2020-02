L'église saint-Pierre de Chécy

AUjourd’hui, nous poursuivons notre exploration

des églises du Loiret en suivant le fil des églises qui ont gardé la trace

de Jeanne d’Arc lors de son passage en 1429 et nous sommes installés

au cœur de l’église St Pierre de Chécy, à quelques kilomètres

d’Orléans. Nous verrons l’importance de cette proximité avec nos

invités.

Nous sommes dans cette magnifique église, dont quelques murs ont du

voir Jeanne d’arc car la partie la plus ancienne date du XIIème siècle.

Mais vous en saurez plus si vous écoutez l’émission Patrimoine qui sera

entièrement dédiée à cette église de Chécy.

Nos invités, qui sont-ils ?