"L’enfer c’est de ne plus aimer" G.Bernanos 2/5

Dans cette chronique, le Père Christophe commente cet extrait, tiré de l'ouvrage, "Journal d’un curé de campagne". Le jeune curé d’Ambricourt rencontre la comtesse, endurcie depuis la mort prématurée de son fils et emmurée dans son désespoir et sa haine. Après cette échange intense, et contre toute attente, la comtesse fera volte-face et choisira la confiance en ce Dieu qui la réunira au fils qu’elle avait perdu.

"Taisez-vous ! Non je ne me tairai pas, madame. Les prêtres se sont tus trop souvent, et je voudrais que ce fut seulement par pitié. Mais nous laissons dire. Et qu’est-ce que vous avez fait de l’enfer, vous autres ? Une espèce de prison perpétuelle, analogue aux vôtres, et vous y enfermez par avance le gibier humain que vos polices traquent depuis le commencement du monde – les ennemis de la société. Vous voulez bien y joindre les blasphémateurs et les sacrilèges. Quel esprit sensé, quel cœur fier accepterait sans dégoût une telle image de la justice de Dieu ? Lorsque cette image vous gène, il vous est trop facile de l’écarter. On juge l’enfer d’après les maximes de ce monde et l’enfer n’est pas de ce monde. Il n’est pas de ce monde et encore moins du monde chrétien. Un châtiment éternel, une éternelle expiation – le miracle est que nous puissions en avoir l’idée ici-bas, alors que la faute à peine sortie de nous, il suffit d’un regard, d’un signe, d’un muet appel pour que le pardon fonce, du plus haut des cieux, comme un aigle. Ah ! c’est que le plus misérable des hommes vivants, s’il ne croit plus aimer, garde encore la puissance d’aimer. Notre haine même rayonne et le moins torturés des démons s’épanouirait dans ce que nous appelons le désespoir, ainsi que dans un lumineux, un triomphal matin. L’enfer madame c’est de ne plus aimer."

G. BERNANOS, Œuvres romanesques, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1961, p. 1268