L'esprit de François d'Assise selon Giotto

"J'ai toujours été fasciné par la figure de François, sa joie de vivre, son attitude à contre-courant, son goût de la pauvreté, son amour des créatures et de la nature..." Michel Feuillet en est à son cinquième ouvrage consacré à François d'Assise. Avec "François d'Assise selon Giotto" (éd. DDB), il fait ressortir l'authenticité de la figure de François d'Assise et le génie de l'artiste.



Rencontre entre un peintre de génie et le grand saint d'Assise

La rencontre de Giotto di Bondone (v. 1267-1337) avec François d'Assise (v. 1181-1226), c'est celle de deux grandes figures. Trois quarts de siècle les séparent et pourtant on devine dans l'œuvre du peintre comme une complicité entre un artiste - inventeur de l'art moderne - et le célèbre saint d'Assise. Dans son ouvrage, Michel Feuillet analyse le regard que pose le peintre sur le Poverello : d'Assise au Louvre en passant par Florence, visite guidée d'un univers dédié à la figure de François.



L'esprit de françois selon Giotto

Avec Giotto la vie entre dans la peinture, selon Michel Feuillet, avec une présence humaine beaucoup plus grande et une traduction étonnante du temps et de l'espace. Saint François avait cette humanité et cette simplicité, qui ont fait que Giotto ne pouvait peindre autrement que dans l'esprit de François. La grande révolution giottesque doit beaucoup à cette figure de François.

Emission d'archive diffusée en juin 2015