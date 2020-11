[L'Évangile du dimanche] Cette huile qui ne se partage pas

L’image de la lampe est souvent utilisée pour parler de la vie spirituelle, une lampe allumée qui éclaire et réchauffe, une lampe qui brille dans la nuit.

Jésus utilise cette métaphore en racontant une parabole où rentrent en scène 10 jeunes filles impatientes de rencontrer leur époux.

Mais elles n’ont pas la même façon de vivre le temps.

Cinq d’entre elles brulent de désir mais négligent leur endurance, les cinq autres sont plus sages et vont pouvoir s’appuyer sur leur maturité...

Sébastien Antoni est prêtre assomptionniste.

Evangile : Mathieu 25, 1-13

Jésus disait à ses disciples cette parabole :

« Le royaume des Cieux sera comparable

à dix jeunes filles invitées à des noces,

qui prirent leur lampe

pour sortir à la rencontre de l’époux.

Cinq d’entre elles étaient insouciantes,

et cinq étaient prévoyantes :

les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile,

tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes,

des flacons d’huile.

Comme l’époux tardait,

elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.

Au milieu de la nuit, il y eut un cri :

‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’

Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent

et se mirent à préparer leur lampe.

Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :

‘Donnez-nous de votre huile,

car nos lampes s’éteignent.’

Les prévoyantes leur répondirent :

‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,

allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’

Pendant qu’elles allaient en acheter,

l’époux arriva.

Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,

et la porte fut fermée.

Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :

‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’

Il leur répondit :

‘Amen, je vous le dis :

je ne vous connais pas.’

Veillez donc,

car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

Traduction AELF