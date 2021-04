[L'Évangile du dimanche] Confiance dans la tempête

Evangile de Marc

4, 35-41

Toute la journée,

Jésus avait parlé à la foule.

Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :

« Passons sur l’autre rive. »

Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,

dans la barque,

et d’autres barques l’accompagnaient.

Survient une violente tempête.

Les vagues se jetaient sur la barque,

si bien que déjà elle se remplissait.

Lui dormait sur le coussin à l’arrière.

Les disciples le réveillent et lui disent :

« Maître, nous sommes perdus ;

cela ne te fait rien ? »

Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :

« Silence, tais-toi ! »

Le vent tomba,

et il se fit un grand calme.

Jésus leur dit :

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?

N’avez-vous pas encore la foi ? »

Saisis d’une grande crainte,

ils se disaient entre eux :

« Qui est-il donc, celui-ci,

pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

Traduction EALF