[ L'Evangile du dimanche] Il n'est jamais trop tard pour entrer dans le royaume

« Travailler plus pour gagner plus », on connait le fameux slogan et la logique économique qui veut que plus le temps de travail est long, meilleur sera le salaire.

L’évangile de ce jour vient balayer ces calculs et remettre en cause le droit du travail.

Normal, c’est une parabole et comme à chaque fois que Jésus utilise ces petites histoires allégoriques il vient interroger nos façons de voir le monde, de penser ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, et bousculer nos certitudes.

Cette fois-ci il compare le royaume à un vigneron qui distribue le même salaire à tous ses ouvriers, qu’ils aient travaillé une journée ou une heure...

Marie Reine Mezzarobba est bibliste à Montpellier.

Mathieu 20, 1 à 16