[L'Évangile du dimanche] Jésus marche sur les eaux

Jésus qui marche sur une mer en furie, l'audace de Pierre qui le rejoint sur les eaux, la barque des disciples balayée par le vent. L'image a de quoi impressionner ! Cette scène haute en couleur a en effet inspiré nombre de peintres. L'Évangile de ce dimanche nous raconte l'un des épisodes les plus fameux de la vie de Jésus. Un passage qui peut aussi nous surprendre : alors que Jésus refuse de transformer les pierres en pain, on pourra s'étonner devant ce type de miracles où il brave les éléments, défiant ainsi les lois de la nature avec une toute-puissance qu'il refusera pourtant d'exercer lors de sa Passion. Pour en parler, Béatrice Soltner reçoit le Père François Lestang, bibliste.

Évangile du dimanche 9 août (Mt 14, 22-33)

Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »

Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

Source : AELF