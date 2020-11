[L'Evangile du dimanche] Jésus n'appartient à aucune caste

L’évangile de ce jour met en scène la première visite de Jésus à Jérusalem, lorsque nourrisson il est amené au sanctuaire dans les bras de ses parents pour effectuer les premiers rites religieux de sa vie.

Raconté par Luc cet épisode donne lieu à deux rencontres émouvantes, celle du vieillard Siméon qui attend depuis si longtemps le messie mais aussi celle d’Anne la prophétesse qui s’émerveille devant l’enfant.

A travers cette scène dont le théâtre est le temple de la ville, Luc semble vouloir illustrer la façon dont l’ancien testament accueille le nouveau, avec joie et gratitude.

Sébastien Antoni est prêtre et religieux assomptionniste.

Evangile

Luc 2, 22-40

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse

pour la purification,

les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem

pour le présenter au Seigneur,

selon ce qui est écrit dans la Loi :

Tout premier-né de sexe masculin

sera consacré au Seigneur.

Ils venaient aussi offrir

le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :

un couple de tourterelles

ou deux petites colombes.

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.

C’était un homme juste et religieux,

qui attendait la Consolation d’Israël,

et l’Esprit Saint était sur lui.

Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce

qu’il ne verrait pas la mort

avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.

Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.

Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus

pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait,

Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :

« Maintenant, ô Maître souverain,

tu peux laisser ton serviteur s’en aller

en paix, selon ta parole.

Car mes yeux ont vu le salut

que tu préparais à la face des peuples :

lumière qui se révèle aux nations

et donne gloire à ton peuple Israël. »

Le père et la mère de l’enfant

s’étonnaient de ce qui était dit de lui.

Syméon les bénit,

puis il dit à Marie sa mère :

« Voici que cet enfant

provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.

Il sera un signe de contradiction

– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – :

ainsi seront dévoilées les pensées

qui viennent du cœur d’un grand nombre. »

Il y avait aussi une femme prophète,

Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.

Elle était très avancée en âge ;

après sept ans de mariage,

demeurée veuve,

elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

Elle ne s’éloignait pas du Temple,

servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.

Survenant à cette heure même,

elle proclamait les louanges de Dieu

et parlait de l’enfant

à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,

ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.

L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,

rempli de sagesse,

et la grâce de Dieu était sur lui.

– Acclamons la Parole de Dieu.

Traduction EALF