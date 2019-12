[L'Évangile du dimanche] Joseph, l'homme juste

Alors que l'Évangile de Luc met en valeur la figure de Marie, celui de Matthieu s'intéresse au personnage de Joseph. L'époux de Marie fait l'expérience du songe : cinq rêves qui sont autant de moments clés où se prennent des décisions phares pour la vie de sa famille.

L’Évangile de ce dimanche raconte comment l’écoute fine de Joseph, son discernement et sa prise de décision vont permettre d’échapper à la barbarie du roi Hérode et de faire de Jésus un homme de l’exil dès sa plus tendre enfance. Explications de Gérard Billon.



Évangile du dimanche 29 décembre (Mt 2, 13-15 ; 19-23)

Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte,

...

Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël.

Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.

Source : AELF