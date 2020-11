[L'Evangile du dimanche] L'annonce à Marie

Un ange avec ses ailes déployées qui vient rendre visite à la jeune Marie dans sa maison : nombreux sont les artistes qui ont représenté l’évangile que nous lisons ce dimanche.

Pourtant l'évangéliste Luc ne donne aucune information superflue sur cet épisode dit de l’"annonciation" qui figure au premier chapitre de son récit.

L’essentiel pourrait se résumer en quelques mots :

ouverture à l’autre, écoute d’une parole inouïe, élan d’une réponse qui va entrainer l’humanité dans un acquiescement,

dans la spirale d’un "oui" qui croit que rien n’est impossible.

Anne Lécu est religieuse dominicaine, auteure de nombreux ouvrages dont "A Marie" ed.Cerf 2020

Evangile

Luc 1, 26-38

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,

à une jeune fille vierge,

accordée en mariage à un homme de la maison de David,

appelé Joseph ;

et le nom de la jeune fille était Marie.

L’ange entra chez elle et dit :

« Je te salue, Comblée-de-grâce,

le Seigneur est avec toi. »

À cette parole, elle fut toute bouleversée,

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.

L’ange lui dit alors :

« Sois sans crainte, Marie,

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;

tu lui donneras le nom de Jésus.

Il sera grand,

il sera appelé Fils du Très-Haut ;

le Seigneur Dieu

lui donnera le trône de David son père ;

il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,

et son règne n’aura pas de fin. »

Marie dit à l’ange :

« Comment cela va-t-il se faire,

puisque je ne connais pas d’homme ? »

L’ange lui répondit :

« L’Esprit Saint viendra sur toi,

et la puissance du Très-Haut

te prendra sous son ombre ;

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,

il sera appelé Fils de Dieu.

Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente,

a conçu, elle aussi, un fils

et en est à son sixième mois,

alors qu’on l’appelait la femme stérile.

Car rien n’est impossible à Dieu. »

Marie dit alors :

« Voici la servante du Seigneur ;

que tout m’advienne selon ta parole. »

Alors l’ange la quitta.

Traduction EALF