Qui suis-je pour aller voir un membre de ma communauté chrétienne et lui dire qu’il a fauté ?

Ne serait-il pas plus facile et surtout plus prudent de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas ?

L’évangile de ce dimanche vient nous interroger au sujet de ce que l’on appelle en Eglise la « correction fraternelle »...

James Woody est pasteur de l'Eglise Protestante Unie à Montpellier.

Evangile : Mathieu, 18, 15-20