[L'Evangile du dimanche] Quel est le plus grand commandement ?

« Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur » cet extrait de la première lettre de Jean résume bien le passage de l’évangile de ce dimanche.

Un spécialiste en écritures saintes vient demander à Jésus quel est le plus grand des commandements.

Jésus lui explique alors que l’amour de Dieu et l’amour du prochain sont indissociables...

François Lestang est prêtre et bibliste, membre de la communauté du chemin Neuf.

Evangile de Mathieu

Ch 22, 34-40

Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens,

se réunirent,

et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus

pour le mettre à l’épreuve :

« Maître, dans la Loi,

quel est le grand commandement ? »

Jésus lui répondit :

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu

de tout ton cœur,

de toute ton âme et de tout ton esprit.

Voilà le grand, le premier commandement.

Et le second lui est semblable :

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

De ces deux commandements

dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »

Traduction EALF