[L'Evangile du dimanche] Rester debout dans l'adversité

A l’heure où la fonte des glaces s’accélère et que la déforestation s’amplifie, alors que la guerre économique fait rage et que l’on évoque une accentuation des inégalités, dans un contexte géopolitique tendu, certains n’hésitent pas à proclamer que la fin du monde est proche.

Le discours n’est pas nouveau, chaque époque voit resurgir des prophètes de malheur qui sèment le doute et surtout la peur.

L’évangile de ce jour évoque cette question de "la fin" non pas pour nous décourager mais pour nous encourager à rester bien vivant et tenir notre place au cœur même de ce monde déchiré.

Jacques Nieuviarts est prêtre assomptionniste. Conseiller éditorial à Prions en Eglise.

Evangile : Luc 21, 5-19