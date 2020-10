[L'Evangile du dimanche] Une place pour Dieu et une place pour César

Rendre à César ce qui est à César, l’expression est bien connue, ce que l’on sait moins c’est que cette locution est la traduction d’un passage du nouveau testament dans lequel Jésus doit faire face à des religieux venus le piéger.

Cette histoire d'impôt se retournera contre ceux qui sont prêts à tout pour épingler celui en qui ils voient un adversaire...

James Woody est pasteur de l'Eglise Protestante Unie de France à Montpellier.

Evangile de Mathieu

ch 22, 15-21

Les pharisiens allèrent tenir conseil

pour prendre Jésus au piège

en le faisant parler.

Ils lui envoient leurs disciples,

accompagnés des partisans d’Hérode :

« Maître, lui disent-ils, nous le savons :

tu es toujours vrai

et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ;

tu ne te laisses influencer par personne,

car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens.

Alors, donne-nous ton avis :

Est-il permis, oui ou non,

de payer l’impôt à César, l’empereur ? »

Connaissant leur perversité, Jésus dit :

« Hypocrites !

pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ?

Montrez-moi la monnaie de l’impôt. »

Ils lui présentèrent une pièce d’un denier.

Il leur dit :

« Cette effigie et cette inscription,

de qui sont-elles ? »

Ils répondirent :

« De César. »

Alors il leur dit :

« Rendez donc à César ce qui est à César,

et à Dieu ce qui est à Dieu. »

(Traduction EALF)