L'homme peut-il être sauvé sans la planète ? Cette question pour le moins étonnante a été posée lors du Congrès Mission, qui s'est déroulé à Paris du 27 au 28 septembre. Elle fait l'objet d'une table-ronde animée par Antoine Bellier.



Quels liens entre le salut et la transition écologique ?

Dans cette table-ronde, il est question de l'homme, dans sa dimension individuelle et collective, et de la terre qui nous entoure et nous constitue. Mais aussi du salut : y a-t-il un lien entre la transition écologique et le salut tel qu'il est envisagé par les chrétiens ? En d'autres termes, l'homme peut-il entrer dans la communion pleine et entière avec Dieu sans prendre sa part de responsabilité dans la sauvegarde de la maison commune ?



Écologie, les chrétiens mobilisés

En cette période de rentrée, le thème de l'écologie est à l'honneur. Après la première université d'été de l'écologie intégrale en août, se déroule le Temps de la création, du 1er septembre au 4 octobre. Une période qui va de la Journée mondiale annuelle de prière pour la sauvegarde de la création à la fête de saint François d'Assise, patron de l'écologie. Au cours de laquelle chacun est invité à prier et à agir pour le respect de la maison commune.

Cette année 2019 sera également marquée par le synode sur l'Amazonie. Du 6 au 27 octobre 2019, en effet, les évêques du monde entier seront réunis pour réfléchir au thème : "Amazonie, de nouveaux chemins pour l'Église et pour un écologie intégrale".