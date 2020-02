L'humilité dans nos traditions

Le vendredi à 11h45 et 19h12, le dimanche à 10h30

VIVRE ENSEMBLE est une réalité qui a vu le jour à Cannes en 2011 à l'occasion du 25éme anniversaire des Rencontres d'Assise, initiées par le Pape Jean Paul II en 1986. Les communautés cannoises, Juives, Chrétiennes, Musulmanes et Bouddhistes, ont décidé de faire des pas les unes vers les autres et de se rencontrer pour mieux se connaitre, prenant ainsi le pari d'une fraternité et de projets commun possibles, qui respectent les identités respectives et leurs différences. Elles veulent à travers cette initiative du "Vivre Ensemble à Cannes" et l'organisation d'évènements en commun témoigner que les croyants ont une parole qui contribue à construire la paix et l'unité pour tous. C’est le sens de cette émission « Croyants, ensemble vers la Paix » que nous vous proposons chque semaine sur RCF Nice Côte d’Azur. Lien vers le site de Vivre Ensemble à Cannes