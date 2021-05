L'importance du "Cœur"

Tous les dimanches à 09h00

Ils ont donné leur vie au Christ, leurs parcours nous interpellent : Jean Tinturier, Alfred Stanke, Le P. Jules Chevalier, Estelle Faguette...De plus, le diocèse de Bourges souhaite que Jean Tinturier et Estelle Faguette soient béatifiés. On fait donc plus ample connaissance avec eux et bien d'autres figures marquantes de l'histoire de notre diocèse et du Berry.Jean Tinturier (1921-1945) : séminariste du diocèse qui par zèle apostolique décida de partir en Allemagne rejoindre les jeunes du Service du Travail obligatoire (STO). Il tissa là-bas un réseau de jeunes engagés que la Gestapo envoya à la prison de Gotha : 6 mois de noviciat, selon les mots de Jean, avant l'enfer des camps de concentration. Il mourut à Mauthausen le 16 mars 1945. Louis de Goy (1922-1945) : après ses études à Ste Marie, il entra au Séminaire St Sulpice. Il fut envoyé en Autriche avec son groupe de Chantiers de Jeunesse. Au moment où la Gestapo expulsait les séminaristes et les aumôniers clandestins Louis décida de rester sur place, par solidarité avec ses camarades. Il mourut d'épuisement à Vienne le 2 mars 1945.