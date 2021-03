L'incroyable histoire des chats, du XVIIIème siècle à nos jours 1/2

Selon un rapport datant de 2020, le chat serait l'animal le plus adopté par la population française, avec 14 millions d'individus contre 7 millions de chiens. C'est plus de 30% des foyers français qui accueillent aujourd'hui un félin. Plus qu'un animal de compagnie le chat fait vendre. En effet, les publications les plus appréciées sur le web aujourd'hui sont des vidéos mettant en scène... d'adorables châtons.

Pour parler de ces chats, si présents dans nos vies et de la condition animale en générale, Monserrata Vidal accueille Eric Baratay, professeur d'histoire contemporaine, membre de l'Institut universitaire de France. Son dernier ouvrage s'intitule "Cultures félines (XVIIIe-XXIe siècle)" et est publié aux éditions du Seuil.





Une approche comportementale de la présence des chats dans l'histoire

Étonnant pour un historien de s'intéresser aux chats ! Pourtant, comme le précise Eric Baratay, le chat étant "devenu le premier animal de compagnie" mérite amplement que l'on s'intéresse à lui. Il rappelle qu'il y a dix ans, la population de chiens était deux fois plus importante dans les familles françaises. Ce chiffre s'est totalement inversé aujourd'hui.

C'est cet engouement autour des félins et leur spectaculaire adaptation qui a inspiré le livre d'Éric Baratay "Cultures félines XVIIIe-XXIe siècles". "J'ai voulu prendre les chats pour travailler une autre approche [...] ici c'était l'idée que les comportements des animaux ne sont pas toujours les mêmes contrairement à ce que l'on croit [...] en réalité on s'aperçoit que les animaux se sont adaptés à l'environnement au sens large, y compris humain, qu'ils avaient autour d'eux." Cette adaptation permanente est liée au comportement spécifique du chat en fonction de son espace de vie, ce qu'Éric Baratay appelle "les cultures félines".

La Comédie féline

Plus que de décrire uniquement les raisons de la croissance de la présence des chats dans les foyers français, l'historien Eric Baratay a souhaité dresser le portrait de différentes races de chats."Plutôt que de faire une vie de ces animaux [...] j'ai voulu faire des portraits de ces chats, il y a une dizaine de chats qui sont ainsi étudiés, et je montre comment ils ont construit leur identité, comment ils ont construit leur personnalité, en fonction de leur propre caractère mais aussi en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve" explique l'auteur.

Dans son étude, Eric Baratay, montre que d'une époque à l'autre, notre rapport aux félins n'est pas le même. Par exemple, aujourd'hui nous avons une relation "chat-chien" avec ces animaux, chose qui n'était pas envisageable il y a un siècle "tout simplement parce qu'on ne pensait pas à solliciter les chats et qu'on n'avait pas de chat prêt à être sollicité, à jouer voir à accepter d'être promené en laisse."

Dans cet essai plein d'humour et de précisions, Eric Baratay, rend hommage à ces félins qui marquent nos vies depuis des siècles et qui sont le miroir d'une société en perpétuelle évolution.