L'Œcuménisme en action : le groupe des Dombes.

Depuis ses origines, le christianisme n'a cessé d'être troublé par des contestations (de nature doctrinale le plus souvent) qui ont occasionné ruptures et dissidences. Mais depuis le début du XXème siècle on pourrait dire que c'est un mouvement inverse qui se fait jour. Du protestantisme partit au début du XXème le mouvement oecuménique. Pour évoquer son histoire et ses perspectives, je reçois le père Yves-Marie Blanchard, membre du Groupe des Dombes. Yves-Marie Blanchard est pre^tres diocésain du diocèse de Poitiers, théologien, exégète reconnu des écrits johanniques, enseignant à l'ICP et au séminaire interdiocésain d'Orléans.