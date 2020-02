A l'origine était la bénédiction 2/5

Le temps de carême est proposé chaque année aux chrétiens pour se préparer à vivre la fête de Pâques.

Ce temps liturgique de 40 jours est une période privilégiée pour prendre du recul, méditer, lire la parole de Dieu mais aussi vivre la rencontre et le partage plus intensément.

Il s’agit en fait de retrouver la source qui irrigue nos existences, cette eau vive essentielle et pourtant souvent obstruée par les gravats des occupations, des soucis et des peurs.

« Déchirez vos cœur, revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux » :

Comme le clame le prophète Joël, le carême c’est le temps du retour pour retrouver le goût d’une alliance première.

Et puisque la Bible nous dit qu’à l’origine est la bénédiction nous pouvons aller relire le récit du livre de la Genèse qui nous présente un Dieu "tout Autre" que ce que nous pouvons imaginer...

Nicole Fabre est bibliste, pasteure de l'Eglise Protestante Unie de France