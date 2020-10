L'ouverture du cœur, la voie la plus sûre pour sauver le monde

Des bulldozers qui saignent la forêt amazonienne aux filets électriques qui ratissent les océans, de l’exploitation des plus pauvres à l’hyperconsommation des plus riches : nous continuons d’assister, année après année, à un gigantesque mouvement de dévoration. Dans une soif irrépréssible de possession l’homme contemporain s’apparente à un fou saccageant sa propre maison. Et chacun d’entre nous, témoin impuissant devant son écran, se demande bien comment l’humanité pourra sortir d’un tel emballement mortifère. Et si l’Évangile nous ouvrait la voie pour changer de comportement ? Existe-t-il une autre manière de vivre au monde, abandonnant nos habitudes carnassières et prédatrices ? Dans son dernier livre, "La voie du cœur" (éd. Salvator), le Père Philippe Dautais nous invite à retrouver le sens de l’émerveillement, de la gratitude et du partage.

Dans un monde où tout s'achète et se vend...

"Nous regardons le réel avec des lunettes qui réduisent le monde à un objet", nous dit Philippe Dautais. Autrement dit, nous aurions du monde une vision uniquement utilitariste. Tout, du "cosmos" aux "organes humains", nous avons tout réduit "à une collection d'objets identifiés" et "commercialisables". Le prêtre orthodoxe parle en effet d'une "marchandisation du monde". "Nous sommes là dans une vision très réductrice qui nous amène vers une perspective matérialiste utilistariste, et de ce fait mortifère."

... retrouver notre lien avec le vivant

Dans ce contexte, la question est bien : "Comment en sortir, si ce n'est en nous réajustant au vivant ?" Il y a ainsi deux façons de considérer un arbre, par exemple : on peut voir en lui la table et envisager la rentabilité de l'objet, une fois l'arbre découpé et retravaillé. Ou alors on peut adopter une approche sensible, esthétique, poétique... Il y aurait donc une approche horizontale, celle de la rentabilité et l'autre, verticale, qui invite à voir l'invisible derrière le visible. Cette dernière approche "me place dans une interrelation avec le vivant".

L'être humain n'est pas en dehors du monde, "il n'est pas un extraterrestre", il n'est pas en dehors du vivant. Dès lors que l'on considère que "tout s'organise dans l'interrelation et que tout s'enrichit par l'interrelation avec les autres relations du vivant", on comprend combien "objectiver" le monde qui nous entoure et nous poser en prédateur de la création, est mortifère.