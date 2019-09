La Bar Mitzvah, rite de passage à l'âge adulte.

Rite de passage vers l'âge adulte, la Bar-Mitsvah est souvent l'occasion de fêtes monumentales, où l'on invite la famille, les amis et où déborde la joie ! Quel est le sens de ce "grand jour" où l'enfant devient adulte au regard des commandements de la Torah et devant sa communauté ? L'invité d'Elise Chardonnet nous fait comprendre cette semaine que la Bar-Mitsvah n'est pas seulement un passage religieux : elle marque l'inscription de la personne dans une identité, une culture et dans l'histoire du peuple juif.