La beauté et le sacré

Françoise Lhomer demande à Guy Basset comment Eglise catholique et Beauté ont marché de concert en notre histoire....et tous deux regardent aussi l'aujourd'hui des ces relations. . De tout temps l’Église a été attentive à la beauté et, on le sait, nombre des toiles que nous admirons aujourd’hui dans les musées ou des œuvres musicales que nous écoutons lors des concerts, ne sont autres que des œuvres de commande, des œuvres qui avaient un sens autre qu’esthétique. Même si dans les temps modernes qui sont les nôtres l’alliance plurimillénaire entre l’art et le sacré a été fortement remise en cause - et encore est-ce là un euphémisme ! - aujourd’hui encore, il en va de même : L’Église invite toujours les artistes à créer pour elle. Paul VI le rappelait dans son message aux artistes lors de la clôture de Vatican II : « Le monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans le désespoir. » Ce que j’aimerais d’abord vous demander, c’est de nous expliquer pourquoi l’Église a tant misé sur la beauté. N’a-t-elle pas aussi ses dangers, celui par exemple de l’esthétisme, du narcissisme, du culte de la beauté pour elle-même, sans évoquer le risque de se laisser abuser par elle… ?