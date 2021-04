Dans un livre récent, paru aux Editions Labor et Fides en 2020, et qui s’intitule Cet

étrange désir d’être bénis , Elisabeth Parmentier, professeure de théologie pratique à

l’université de Genève, explique dans son introduction vouloir questionner « une tendance

croissante des contemporains (elle dit même un engouement) de marquer les espaces et

réalités de leur vie par des bénédictions de toutes sortes ».

En s’appuyant en partie sur ce livre, Marie-Hélène Courbin propose de réfléchir à cette

pratique de la bénédiction, à son ancrage dans la Bible , à son actualité dans les églises

protestantes et à sa signification dans notre vie aujourd’hui.