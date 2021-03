Françoise Morel

Depuis 1995, Françoise partage sa joie, avec les auditeurs et aussi dans sa mission d’encadrement. Passionnée des autres, elle aime RCF pour le climat paisible, la parole donnée et le respect : richesses de la radio. Voix rassurante et engagée, elle partage son enthousiasme et sa passion du territoire et de l’Eglise locale.