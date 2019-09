La bienveillance, Père Alain de Boutemange...

Cette conférence sur la bienveillance a été enregistrée le 4 juillet 2018 à Paray le Monial. Elle est animée par le Père Alain de Boutemange, une consacrée Blandine, un couple Arnaud et Emilie Lonchambon et 4 de leurs 8 enfants âgés de 8 à 11 ans : Capucine, Sylvie, Foucault et Blanche.