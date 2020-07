La cathédrale d'Angers et le palais épiscopal s'animeront durant l'été

Aujourd’hui nous découvrirons la programmation des Estivales Saint Maurice. Durant tout l’été, des visites guidées ou théâtralisées et en musique, vous seront proposés au palais épiscopal et à la cathédrale.



Nous parlerons aussi du pèlerinage « M comme Marie » qui forme un grand M à travers toute la France en rejoignant les sanctuaires mariaux du pays. La calèche portant la statue de la Vierge sera chez entre le 24 et le 30 juillet prochain.



Et puis autre pèlerinage que nous évoquerons... le pélé diocésain à Pontmain à partir du mois d’octobre. C’est vrai c’est encore loin … mais il est temps de vous y inscrire…